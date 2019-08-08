Калуга, 8 августа, 2019, 14:53 — ИА Регнум. Компании из Калужской, Московской и Тульской областей представили новинки в области строительных и отделочных материалов, оборудования, инженерных систем, а также широкий спектр услуг по проектированию и дизайну объектов на выставке в Калуге. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Admoblkaluga.ru Деловая программа выставки создает благоприятные условия для получения реальной информации

Деловая программа выставки создает благоприятные условия для получения реальной информации о состоянии дел в строительной отрасли региона, способствует налаживанию деловых контактов между предприятиями области и соседних регионов. Программа также включает представление компаний — производителей инновационной строительной продукции. Его участники расскажут об инновациях в возведении фундаментов строений, применении полимерных материалов в жилищно-коммунальном хозяйстве и в том, числе, о новейших технологиях по онлайн-учету в ЖКХ и энергетике.

Организаторами выставки, которая проводится в преддверии Дня строителя, выступили министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, Калужская Торгово-промышленная палата и Ассоциация «СРО «Объединение строителей Калужской области».