Обнинск, Калужская область, 8 августа, 2019, 14:49 — ИА Регнум. Научно-исследовательская лаборатория Обнинского научно-производственного предприятия «Технология» им. А. Г. Ромашина (входит в Госкорпорацию Ростех) Калужской области аккредитована как компетентный Центр испытаний полимерных композиционных материалов и изделий из них для гражданской авиации. Об этом 8 августа сообщил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор предприятия ИА REGNUM.

Technologiya.ru В испытательном центре

По его словам, наличие на предприятии собственной аккредитованной лаборатории повысит эффективность решения задачи импортозамещения материалов при выпуске изделий для отечественного пассажирского авиалайнера МС-21. Все этапы работ будут выполняться на одной площадке.

«Наличие исследовательского центра полимерных композиционных материалов позволит сокращать сроки проведения научных работ, что в итоге скажется на себестоимости продукции», — отметил генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.

Лаборатория «Технологии» является разработчиком оригинальных методик и средств определения физико-механических свойств полимерных композиционных материалов, а наличие аттестата авиационного регистра Межгосударственного авиационного комитета даст возможность проводить комплекс испытаний для отечественных организаций.