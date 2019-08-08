Пермь, 8 августа, 2019, 14:48 — ИА Регнум. В международном аэропорту «Пермь» за семь месяцев 2019 года зарегистрирована одна экстренная посадка самолета из-за угрозы жизни пассажира, сообщили корреспонденут ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора.

Петр Данилов ИА Красная Весна Пассажиры в самолете

По данным ведомства, воздушное судно следовало рейсом Иркутск — Москва. Однако пришлось вынужденно приземлиться в Перми, поскольку пассажиру стало плохо. С желудочно-кишечным кровотечением его доставили в больницу.

В январе — июле 2019 года в пермском аэропорту досмотрено 88 822 человека на наличие признаков инфекционных заболеваний. Выявлен 21 больной с соматическими заболеваниями (функциональное расстройство пищеварения, язва желудка, состояние после инсульта, нейроциркуляторная астения и прочие). Завозных случаев особо опасных инфекционных заболеваний не отмечено.