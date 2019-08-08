Калуга, 8 августа, 2019, 14:45 — ИА Регнум. В Калужской области готовность основных объектов жилищно-коммунального комплекса и энергетики к работе в зимних условиях составляет порядка 70%. В отдельных муниципальных образованиях объекты ЖКХ подготовлены на 92%. Об этом 8 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации заместителя министра строительства и ЖКХ региона Руслана Маилова.

Admoblkaluga.ru Котельную подготовили к отопительному сезону

По словам калужского замминистра, для безаварийного прохождения отопительного периода муниципалитетам следует полностью завершить все подготовительные работы к 1 сентября 2019 года. Также необходимо активизировать погашение долгов перед ресурсоснабжающими организациями.

Особое внимание в преддверии сезона холодов министерство строительства и ЖКХ области уделяет объектам жизнеобеспечения в военных городках, где фактически ежегодно возникают серьёзные проблемы в процессе подготовки к отопительному периоду. Это замена ветхих теплосетей и ремонт котельных. Также на повестке дня — перевод малоэтажных домов на индивидуальное отопление.