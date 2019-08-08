Берлин, 8 августа, 2019, 14:43 — ИА Регнум. Тюнеры из немецкого тюнинг-ателье Delta 4×4 представили пакет доработок для пикапов X-Class. Об этом 8 августа сообщает портал 32cars.ru.

Motor1 Mercedes X-Class by delta4x4

Благодаря обновлению вседорожник Mercedes-Benz X-Class получил более брутальный и мускулистый вид. Тюнеры модернизировали подвеску пикапа, в результате чего у автомобиля увеличился клиренс.

Кроме того, обновлённый вседорожник получил расширенные крылья. Теперь он «потолстел» на целых 100 мм. Владелец новинки сможет похвастаться дополнительным багажником, новыми литыми колёсными дисками размером от 17 до 23 дюймов и светодиодной панелью на крыше авто.

Напомним, завод Mercedes-Benz в подмосковном Есипово начиная с сентября 2019 года планирует перейти на работу в две смены. На автопредприятии будут трудоустроены еще 400 человек.

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