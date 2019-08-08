Сеул, 8 августа, 2019, 14:41 — ИА Регнум. В июле 2019 года жители Южной Кореи потратили на поездку и покупки в Японии 97,73 млрд вон (~$80,36 млн), что на 1,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Андрей Грук ИА Красная Весна Туристы в Японии

Известно, что при подсчете средств учитывались средства, потраченные с помощью кредитных карт не только путешественниками, но и студентами, находящихся на обучении в Японии, компаниями, государственными учреждениями.

По данным министерства земли, инфраструктуры и транспорта страны, в первой половине года 11 220 788 жителей Южной Кореи посетило Японию, что на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рост туристического потока был связан с стабилизацией курса йена — вона и увеличением количества бюджетных авиарейсов.

Однако, после введения Японией экспортных ограничений, число туристов, посетивших Японию в период с 16 по 30 июля сократилось на 13,4%, до 467 249 человек.