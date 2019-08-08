Цхинвал, 8 августа, 2019, 14:23 — ИА Регнум. Южная Осетия планирует открыть торговый дом в Сирии, передает 8 августа слова президент республики Анатолия Бибилова ИА «Рес».

По словам Бибилова, в конце августа в Сирию из Южной Осетии отправится делегация во главе с заместителем председателя правительства Геннадием Бекоевым. В присутствии делегации торговый дом Южной Осетии в Сирии будет открыт.

Делегация планирует обсудить с сирийской стороной различные вопросы экономического сотрудничества, в том числе по организации работы югоосетинских предпринимателей в Сирии и сирийских — в Южной Осетии. Также будут обсуждаться возможности финансового и банковского взаимодействия.

По поводу открытия посольств Бибилов отметил, что на данный момент «вопрос затягивается, но работа в этом направлении идет довольно-таки плотная».

Сирия признала независимость Южной Осетии и Абхазии 29 мая 2018 года. 22 июля 2018 года главы МИД Сирии и Южной Осетии Валид Муаллем и Дмитрий Медоев подписали в Дамаске соглашение об установлении дипломатических отношений между государствами. 23 июля 2018 года с официальным визитом Сирию посетил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.