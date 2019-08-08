Салехард, 8 августа, 2019, 14:22 — ИА Регнум. На Ямале цены на хлеб с начала года повысились в среднем на два рубля. Однако значительного скачка стоимости на хлебо-булочные изделия не наблюдается, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Хлеб

По информации департамента экономики ЯНАО, ржаной хлеб в регионе с начала 2019 года подорожал на 4,8%, или на 2,76 рубля. Средняя цена за килограмм ржаного хлеба на 22 июля составила 60,35 рублей за килограмм. Пшеничный хлеб с начала года на Ямале подорожал на 2,4%, или на 1,34 рубля. Средняя стоимость булки белого хлеба в ЯНАО на конец июля составила 56,94 рубля за килограмм.

Отметим, что мука на Ямале 100% привозная. Потому небольшое повышение цен на хлеб в регионе, по сравнению с той же сельскохозяйственной Курганской областью, где наблюдается рост в 7,6%, закономерно удивляет. Власти ЯНАО намеренно сдерживают цены на хлеб, субсидируя пекарни. Компенсируется часть затрат, связанных с выпечкой, заработной платой, стоимостью муки с учётом её доставки в автономный округ и коммунальными платежами.

Объём финансирования хлебного производства в 2019 году увеличен, по сравнению с прошлогодним, на 11 млн рублей и составил в целом 85 млн рублей. Как сообщает департамент АПК Ямала, в 2019 году планируется просубсидировать выпечку 2 800 тонн хлеба — на 400 тонн больше, чем в 2018-м.

Данная мера поддержки позволяет сохранять стабильную стоимость хлеба для жителей малых сельских населённых пунктов арктического региона.

На сегодня в Ямало-Ненецком автономном округе выпечку хлеба осуществляют 30 производителей в 28 сельских населённых пунктах, в их числе — 14 малых поселений, где проживает до тысячи человек.