Признание Турцией статуса Крыма и не требуется — эксперт
Москва, 8 августа, 2019, 14:15 — ИА Регнум. Было бы странно, если бы президент Турции Реджеп Эрдоган сказал о статусе Крыма нечто, отличающееся от официальной позиции Турции, да еще и на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.
По его мнению, Эрдоган в данном случае использует желание Украины получить международную поддержку для того, чтобы зафиксировать на будущее для своей страны повод для вмешательства в дела региона как патрон крымских татар.
Как сообщало, президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Турция не признает возвращение Крыма в состав Российской Федерации.
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