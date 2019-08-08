В центре Екатеринбурга полицейские собрались на гарнизонный развод
Екатеринбург, 8 августа, 2019, 14:12 — ИА Регнум. В Екатеринбурге на площади Советской армии проходит гарнизонный развод свердловской полиции. Он проводится к 100-летию Главного управления МВД России по Свердловской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Дмитрий Красноухов ИА REGNUM
Гарнизонный развод
Только что завершился инструктаж по боевой подготовке.
На площади у «Чёрного тюльпана» собрались сотрудники ГИБДД, патрульно-постовой службы и других подразделений. Также здесь демонстрируют спецтехнику, которая находитс на вооружении органов охраны правопорядка.