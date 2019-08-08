Курчатов, Курская область, 8 августа, 2019, 14:11 — ИА Регнум. Девятиклассник гимназии №2 города Курчатова (Курская область) Денис Кашин станет участником тематического рейса на Северный полюс, посвященного 60-летию атомного ледокольного флота. Как сообщила пресс-служба мэрии, в рейс отправятся 67 школьников из разных регионов. Право отправиться в путешествие школьник заработал благодаря победам в конкурсах «Школа Росатома» и «Романтики Арктики».

Adm.rkursk.ru Девятиклассник Денис Кашин отправится на Северный полюс

Рейс с 13 по 18 августа выполнит экипаж атомного ледокола «50 лет Победы» во главе с капитаном Дмитрием Лобусовым. Во время рейса школьникам предстоит принять участие в инженерно-экономической игре и метапредметной олимпиаде, челендж-шоу и конкурсе «Арктиковидение». Известный ведущий Валдис Пельш вместе со съемочной группой на ледоколе будет снимать новый документальный фильм. На ледоколе также будут балетмейстер и танцор Николай Цискаридзе, народная артистка РФ Елена Яковлева, блогер Руслан Усачев.

На Северном полюсе будет организован флешмоб, где будут представлены флаги городов, представители от которых участвуют в тематическом рейсе. Флаг города Курчатова Денис Кашин получил от мэра Игоря Корпункова.