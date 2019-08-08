Москва, 8 августа, 2019, 14:01 — ИА Регнум. Помощь в поиске потерпевшего крушение самолета МиГ-29 Вооруженных сил Азербайджана окажут специалисты аварийно-спасательного отряда Каспийской флотилии. Об этом 8 августа сообщают в пресс-службе ЮВО.

Mil.ru Корабли Каспийской флотилии

По словам сотрудников пресс-службы, поисковый отряд, численностью до 50 человек, будет работать на малом гидрографическом судне «Анатолий Гужвин» и спасательном буксирном судне «СБ-45», которые укомплектованы многоцелевым мобильным комплексом сплошного обследования донной обстановки «ММК-1−100.

»Также в поисковых мероприятиях планируется задействовать телеуправляемый подводный аппарат «Фалкон», подводный телеуправляемый осмотровый комплекс «Супер ГНОМ Про» и необитаемый подводный аппарат «Тайгер», — сообщили в ведомстве.

Ориентировочная площадь района поиска более 600 кв. км, глубина — до 40 метров. К поисковым работам отряд Каспийской флотилии планирует приступить через двое суток.

Напомним, что МиГ-29 ВВС Азербайджана, выполняя плановый учебно-тренировочный полет, потерпел крушение в территориальных водах Азербайджана. 24 июля в 22:00 по местному времени пилот судна не вышел на связь. Судьба летчика не известна.

Поиски самолета ведутся специальной комиссией, созданной по поручению министра обороны Азербайджана Закира Гасанова.