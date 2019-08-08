Курск, 8 августа, 2019, 13:59 — ИА Регнум. Курская область проработает с Министерством здравоохранения РФ способы снизить показатель заболеваемости раком и повысить выявляемость онкозаболеваний на ранней стадии. Об этом заявил врио губернатора Роман Старовойт на встрече с главным внештатным онкологом Минздрава РФ Андреем Каприным.

Старик в онкологической клинике

Регион будет обмениваться опытом и консультироваться с ведущими специалистами страны, в том числе в удаленном формате. Это позволит не отправлять пациентов в другие регионы, а лечить их в Курской области. Также врио губернатора сообщил о возможном строительстве гостиницы рядом с онкоцентром, предназначенной для пациентов и родственников. Соответствующий инвестиционный проект находится в проработке.

«Безусловно, для нас важна методическая помощь внештатного онколога Минздрава РФ, помощь в дистанционном консультировании и сканировании. Применяя современные методы коммуникации, возможно, чтобы пациенты не выезжали в Москву. А, введя в эксплуатацию третью очередь онкологической клиники, мы просто обязаны сделать самую современную онкологическую службу в стране. Для этого у нас есть вся база», — подвел итоги Роман Старовойт.