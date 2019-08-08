Москва, 8 августа, 2019, 13:57 — ИА Регнум. В августе 2019 года спрос на авиабилеты из городов России в Тбилиси и Батуми сократился на 75% по сравнению с августом 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе Туту.ру.

Vladimer Shioshvili Исторический центр Тбилиси

Специалисты проанализировали данные по билетам, купленным на август 2019 года. Отмечается, что десятка самых популярных стран изменилась после ограничения прямого авиасообщения между Россией и Грузией.

В частности, с третьего места в 2018 года Грузия опустилась на 20-ю строчку — доля туристов, планирующих отдохнуть на грузинских курортах, сократилась с 7,2% до 1,8%. Кроме того, также выросла стоимость перелетов в эту страну.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа глава Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили заявила, что туристическая отрасль Грузии потеряла в июле 2019 года $44,3 млн из-за сокращения туристического потока из России.

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