Киев, 8 августа, 2019, 14:04 — ИА Регнум. Сотрудники национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) не нашли доказательств того, что уголь на Украину поставлялся по морю из Роттердама, сообщило 8 августа издание «Украинская правда».

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

При этом расходы на поставку угля из Роттердама на украинские ТЭС были включены в счета за электроэнергию, которые оплачивали украинские потребители.

Отмечается, что следователи изучили 225 тысяч листов документов, осуществили более 20 обысков, допросили более 50 человек, направили запросы о международной правовой помощи в четыре страны, провели ряд экспертиз, осуществили многочисленные обзоры изъятой во время обысков техники.

Детективы сообщили о подозрении шести лицам, включая бывшего председателя и члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрия Вовка.

Напомним, в феврале 2019 года тариф тепловой генерации электричества на Украине достиг своего максимума за всю историю страны. Цена украинского электричества на 45% превышала цену электричества на венгерской бирже.

По оценке экспертов, с 2016 года, когда на Украине ввели коррупционный тариф «Роттердам плюс», потребители переплатили за электричество около $1,5 млрд.

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