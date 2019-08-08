Астрахань, 8 августа, 2019, 13:47 — ИА Регнум. Контроль за вывозом и перемещением рыбы, добытой рыбаками-любителями, а также продукции из уловов предложил ввести руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на совещании в Астрахани. Об этом 8 августа сообщает пресс-служба ведомства.

Евгений Дюккер. Рыбак в лодке

По словам Шестакова, рыбаки могут находиться на водоёме более суток, поэтому инспекторам рыбоохраны проблематично определить точно временной период рыбалки и допустимый улов. Кроме того, крупный улов, который транспортируется без сопроводительных документов, может нести ветеринарную угрозу.

«Продукция в таком количестве может нести уже ветеринарную угрозу. Поэтому наличие необходимой справки позволит контролировать законность происхождения продукции», — сказал глава Росрыболовства.

Таким образом, по его словам, необходимо рассмотреть введение соответствующего ограничения на транспортировку продукции рыбаками-любителями. По итогам обсуждения решено проработать вопрос совместно с Россельхознадзором и Департаментом ветеринарии Минсельхоза России.

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