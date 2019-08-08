Москва, 8 августа, 2019, 13:34 — ИА Регнум. Работа по восстановлению воинских захоронений требует объединения власти и общества и должная идти по всей стране, заявил 8 августа премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства России.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

На заседание рассматривают вопрос об утверждении федеральной целевой программы (ФЦП) «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019−2024 годы».

«Это важная тема, мы разработали программу в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В ближайшие шесть лет предстоит восстановить более 9,5 тысяч воинских захоронений, установить более шести тысяч памятных знаков», — сказал Медведев.

По его словам, эта работа масштабная и должна идти по всей стране.

«Воинские захоронения, которые требуют восстановления, реставрации, есть практически на всей территории нашей страны. Такая работа требует объединения усилий исполнительной власти, центра, общественных организаций, поискового сообщества», — отметил глава правительства.

По словам Медведева, на реализацию ФЦП предусмотрены 3,9 млрд рублей федеральных средств, а также деньги из региональных бюджетов. Объём финансирования должен составить 5,35 млрд рублей.