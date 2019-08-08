«Удалёнка»: встаёт вопрос контроля качества работы
Москва, 8 августа, 2019, 13:31 — ИА Регнум. Так называемая работа «на удалёнке» в современном мире очень распространённая практика, так работают дизайнеры, программисты, художники-иллюстраторы, операторы сервисных служб и многие другие, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры организационно-управленческих инноваций РЭУ им. Г.В. Плеханова, к.э.н., доцент Михаил Хачатурян.
По его мнению, для работника удаленная работа создаёт массу преимуществ большинство из которых связаны с тем, что он может сам нормировать своё время, уделять внимание семье, работать в комфортных условиях, но при этом это и дисциплинирует, так как работник должен сам контролировать объём выполненной работы и передавать ее работодателю.
Ну, а недостатки связаны с тем, что работник лишается круга общения на работе и ему сложнее менять обстановку. Ведь сидеть все время в четырёх стенах одной и той же квартиры достаточно сложно.
Как сообщало ИА REGNUM, штатным сотрудникам в России могут разрешить иногда работать не в офисе, а дома. С таким предложением выступил Общероссийский народный фронт (ОНФ).
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