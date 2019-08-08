Москва, 8 августа, 2019, 13:31 — ИА Регнум. Так называемая работа «на удалёнке» в современном мире очень распространённая практика, так работают дизайнеры, программисты, художники-иллюстраторы, операторы сервисных служб и многие другие, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры организационно-управленческих инноваций РЭУ им. Г.В. Плеханова, к.э.н., доцент Михаил Хачатурян.

Удаленная работа

«С одной стороны, это облегчает жизнь работодателя, можно сэкономить на аренде офисе, коммунальных платежах и так далее. С другой стороны, встаёт вопрос контроля качества работы удаленных сотрудников, реальных затрат рабочего времени и объёма выполненной работы за которые собственно и выплачивается заработная плата и все надбавки и премии», — пояснил эксперт.

По его мнению, для работника удаленная работа создаёт массу преимуществ большинство из которых связаны с тем, что он может сам нормировать своё время, уделять внимание семье, работать в комфортных условиях, но при этом это и дисциплинирует, так как работник должен сам контролировать объём выполненной работы и передавать ее работодателю.

Ну, а недостатки связаны с тем, что работник лишается круга общения на работе и ему сложнее менять обстановку. Ведь сидеть все время в четырёх стенах одной и той же квартиры достаточно сложно.

«Поэтому предложение ОНФ, с одной стороны, позволит разгрузить офисы, хотя и не значительно, ведь ни каждый работник готов пожертвовать возможностью выйти из дома и поработать в офисе, а с другой, создаст массу сложностей в плане контроля работника со стороны работодателя, а также работодателя со стороны государства, ведь работа «на удалёнке» в Трудовом кодексе РФ никак не регулируется», — высказал свое мнение Хачатурян.

Как сообщало ИА REGNUM, штатным сотрудникам в России могут разрешить иногда работать не в офисе, а дома. С таким предложением выступил Общероссийский народный фронт (ОНФ).

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