Ярославль, 8 августа, 2019, 13:30 — ИА Регнум. Новые правила содержания приютов для животных не коснутся благотворительных фондов и пунктов временного размещения животных. Об это корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Правительство Ярославской области

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект приказа областного департамента ветеринарии «Об утверждении Порядка организации деятельности приютов для животных на территории Ярославской области и установления норм содержания животных в них» вызвал негативную реакцию волонтеров, которые содержат приюты для бездомных животных. Они рассказали, что выполнить все описанные там требования невозможно.

Власти заверяют волонтеров, что не будут предъявлять к ним эти требования. В региональном правительстве ссылаются на федеральный закон «Об ответственном обращении с животными», который вышел в 2018 году и проект «Методических указаний по организации деятельности приютов для животных», который разработан на федеральном уровне. Собственно, проект приказа дублирует проект «Методических указаний».

Между тем федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» не говорит о том, что его положения не касаются деятельности благотворительных организаций. Что, в принципе, логично — закон, как обращаться с животными, должен касаться всех. А статья, посвященная приютам для животных не видит разницы между государственными, частными и муниципальными приютами. При этом большинство действующих приютов созданы и содержатся добровольцами на пожертвования неравнодушных людей. Судя по всему, сферу действия и федерального закона, и регионального документа, стоит оговорить более конкретно.