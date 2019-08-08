Бишкек, 8 августа, 2019, 13:30 — ИА Регнум. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не принял отставку главы Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики Орозбека Опумбаева, сообщает 8 августа издание 24.kg.

President.kg Сооронбай Жээнбеков

Соответствующее заявление глава государства сделал, выступая на внеочередном заседании Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии. «Я не принял ее, потому что уйти в такое сложное время — самое легкое, что можно сделать», — отметил президент.

По его словам, вопрос об ответственности силовых структур будет поднят после того, как стабилизируется ситуация. Жээнбеков подчеркнул, что Атамбаев вызывался на допрос в качестве свидетеля, но после выстрелов в спецназовцев он стал обвиняемым.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа глава ГКНБ Орозбек Опумбаев заявил, что во время заседания Совета безопасности подал президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову заявление об отставке.

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