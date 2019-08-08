Кострома, 8 августа, 2019, 13:29 — ИА Регнум. В Костроме возобновлены строительные работы на проблемном многоквартирном доме в микрорайоне «Новый город». Администрация области нашла инвестора, который взял на себя обязательства по завершению строительства объекта до конца 2019 года, сообщает пресс-служба администрации региона.

Adm44.ru Долгосторой в Костроме

Строительство объекта начинала организация «Костромагорстрой». Застройщик планировал ввести объект в конце 2017 года и выдать 75 дольщикам ключи от квартир уже в марте 2018 года. Однако в связи с финансовыми трудностями строительство было приостановлено.

Новый инвестор ООО «Гермес-Эстейт», в рамках реализации механизма по защите прав дольщиков должен завершить строительство дома.

Затраты инвестора будут компенсированы областью за счет предоставления ему в пользование земельных участков в областном центре.

Соглашение о завершении строительства дома в Новом городе, 4Б подписано в конце прошлой недели. Уже на этой неделе представители нового застройщика вышли на строительную площадку, проводят необходимые подготовительные работы.

За семь месяцев 2019 года в Костромской области завершили достройку и ввели в эксплуатацию шесть проблемных домов в Костроме и п. Красное-на-Волге. Ключи от квартир получили 322 дольщика. Всего с начала 2017 года благодаря достройке проблемных объектов с долевым участием в новые квартиры въехали 563 семьи.