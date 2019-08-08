Улан-Удэ, 23 августа, 2017, 13:36 — ИА Регнум. Задача по развитию Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской (Транссиб) железнодорожных магистралей обозначена в Стратегии экономической безопасности России на период до 2030 года. По мнению кандидата экономических наук, руководителя консалтинговой компании «Макон» Алдара Бадмаева, в первую очередь необходимо сделать всё для увеличения пропускной способности обеих магистралей, скорости движения по ним, автоматизации всех процессов с учетом международных требований.

Почта России, 2014 Байкало-Амурская магистраль

«В целом необходимо подготовить все условия для превращения Транссиба и БАМа в эффективный международный транспортный коридор, который может составить реальную конкуренцию морским маршрутам, прежде всего по скорости и экономичности перевозок», — сказал Бадмаев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, комментируя поручение президента РФ Владимира Путина о выделении на модернизацию БАМа и Транссиба 150 млрд рублей.

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«Параллельно с увеличением пропускной способности основных железнодорожных магистралей, связывающих Дальний Восток и Азию с европейской частью страны, нужно говорить о расширении железнодорожной сети поблизости них, в том числе о строительстве веток, своего рода рокадных дорог, которые связали бы их между собой по территории Бурятии с выходом на Новый Уоян и в других местах, — рассуждает эксперт. — Это существенно повысило бы устойчивость всей транспортной системы на востоке страны, снизило бы риски возникновения транспортных заторов в случае непредвиденных ситуаций».

Резюмируя, Бадмаев отмечает, что также «следовало бы подумать о тех людях, строителях БАМа, которые десятилетиями ждут поддержки со стороны государства».

«Речь идёт как о программе переселения, так и переселении их из ветхого и аварийного жилья, тех бараков и времянок, в которых они ютятся уже почти без малого 30 лет. Это придало бы дополнительную уверенность в будущем тем людям, кто придёт им на смену в деле освоения этих регионов», — сказал экономист.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Россия выделит 150 млрд рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на развитие Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской (Транссиб) железнодорожных магистралей. Соответствующее поручение президент России Владимир Путин дал правительству РФ по итогам совещания по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке.

«С учётом ранее данных поручений президента Российской Федерации обеспечить финансирование инвестиционного проекта по модернизации железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей за счёт средств Фонда национального благосостояния в пределах лимита, предусмотренного на указанные цели в 2017—2019 годах, в размере до 100 млрд рублей в 2017 году и до 50 млрд рублей в 2018 году», — говорится в перечне поручений по итогам совещания по вопросам реализации крупных инвестиционных проектов на Дальнем Востоке, опубликованном на сайте Кремля.

Напомним, по последним данным (на март 2017 года), в Бурятии нуждаются в переселении 4,3 тыс. жителей зоны БАМ. По информации республиканского правительства, реализация федеральной целевой программы «Жилище», в рамках которой осуществляется переселение бамовцев, ведётся в республике с 2011 года. За весь период на её реализацию выделили около 3 млрд рублей из федеральной казны и местного бюджета. Переселено 1624 семьи.

В 2017 году планируется расселить дополнительно 170 семей. На эти цели предусмотрен 351 млн руб. Однако, по данным регионального правительства, на все мероприятия по переселению необходимо еще почти 11 млрд рублей.