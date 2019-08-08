Киев, 8 августа, 2019, 13:30 — ИА Регнум. Украине следует подписать новую долгосрочную программу кредитования от МВФ на общую сумму $5−10 млрд, заявил заместитель председателя Национального банка Украины Дмитрий Сологуб.

Иван Шилов ИА REGNUM Нацбанк Украины

«Национальный банк считает, что Украине нужна новая долгосрочная программа сотрудничества с МВФ на общую сумму в $5−10 млрд», — рассказал он, заявление которого обнародовала пресс-служба нацбанка на официальной странице в социальной сети Facebook.

Новая программа с МВФ станет, прежде всего, позитивным сигналом для инвесторов и международных партнёров Украины, отметил Сологуб.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Национального банка заявил, что первый транш новой программы Украина может получить до конца 2019 года. Возможная сумма транша — около $2 млрд. На подобные суммы Украине стоит рассчитывать в будущем.

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