Найроби, 8 августа, 2019, 13:28 — ИА Регнум. Во вторник, 6 августа, восьмилетний ребенок в Кении покончил с собой после ссоры из-за маркировочных карандашей, передает Daily Monitor Uganda.

Карандаш

Трагедия произошла в семье Кириньяга в деревне Киангвеньи.

Мальчик покончил с собой после того, как его старшая сестра не позволила ему использовать маркировочные карандаши. Тело мальчика было обнаружено его братом, который сразу же сообщил об этом семье.

«Сначала я не могла поверить, когда мне сообщили, что моего сына больше нет, пока я не увидела его тело», — сказала мать погибшего.

Она рассказала, что купила карандаши для мальчика, но его сестра забрала их и заперла в шкафу без ведома матери.