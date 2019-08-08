Черкесск, 8 августа, 2019, 13:15 — ИА Регнум. Цены на хлебо-булочные изделия в Карачаево-Черкесии хоть и растут, но не такими быстрыми темпами, как на остальные продукты питания. Так, буханка темного «Бородинского» в сетевых магазинах столицы республики стоит в настоящее время около 24 рублей, белого — 23 рубля, а диетического с отрубями — 22 рубля, передает 8 августа корреспондент ИА REGNUM. Нарезной белый хлеб продают в среднем по 22 — 24 рубля, батоны по цене от 27 до 32 рублей.

Ольга Заузанова Хлеб белый

Ольга Заузанова Хлеб

Напомним, в январе 2018 года хлеб нарезной в Черкесске стоил около 22 — 23 рублей. Таким образом, подорожание хлебо-булочной продукции составило в среднем за год около одного рубля.

Ольга Заузанова Диетический хлеб

При этом, как отмечают сельхозпроизводители, основания для подорожания хлеба могут возникнуть в 2019 году по той причине, что урожайность зерновых колосовых в регионе по сравнению с прошлым годом ниже. Причиной этому стала малоснежная зима и небольшое количество дождей весной.

Ольга Заузанова Бородинский хлеб

По словам министра сельского хозяйства КЧР Анзора Боташева, в целом аграрии рассчитывают получить урожай на уровне 2018 года.

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