Москва, 8 августа, 2019, 13:14 — ИА Регнум. Россия превзошла США по боевому потенциалу истребителя пятого поколения. Российский истребитель Су-57 превосходит американские истребители F-22 и F-35 по целому ряду характеристик. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на военного обозревателя Виктора Литовкина.

Иван Соболев ИА Красная Весна Су-57

Первое: на Су-57 установлен уникальный радар с активной фазированной антенной решеткой Х‑ и L-диапазона. Элементы этого радара размещены не только в передней части фюзеляжа, но и на бортах и отклоняемых носках крыла. Это своего рода чувствительная кожа самолета, которая позволяет наблюдать за воздушным и наземным пространством на сотни километров. Кстати, подобную технологию в США планируют использовать в дальнейшем на истребителях шестого поколения.

Подобной радиолокационной станцией не обладает ни F-22, ни на F-35. А в воздушном бою кто первым заметил противника, тот первым и выстрелил на поражение.

Второе: на двигателях Су-57 есть отклоняемые векторы тяги. Это дает самолету сверхманевренность в воздушной схватке. Данное конструктивное решение позволяет самолету «крутиться в небе на одном месте», внезапно остановиться и даже лететь килем вперед. Используя эти приемы, пилот российского истребителя может вывести боевую машину из-под удара, поскольку на некоторое время она исчезает с радара противника и сбивает прицеливание ракет класса «воздух-воздух».

Однако Пентагон собирается решить проблему превосходства в воздухе количеством. В настоящее время у них в строю 186 истребителей F-22, выпуск которых прекращен. Ранее сообщалось, что ВВС США планируют заказать для себя 2000 истребителей пятого поколения F-35. Российские вооруженные силы на данный момент заказали 76 истребителей пятого поколения Су-57.