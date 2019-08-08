Таганрог, Ростовская область, 8 августа, 2019, 13:07 — ИА Регнум. На 11% снизился общий грузооборот Таганрогского морского транспортного узла в сравнении с прошлым годом. Об этом 8 августа сообщает отраслевой портал «Российское судоходство».

Груз в порту

По словам сотрудников ФГБУ «АМП Азовского моря», общий грузооборот порта Таганрог за 7 месяцев текущего года составил 1 млн 569 тыс. тонн.

Уменьшение грузооборота произошло за счет снижения объема перевалки зерновых и угля. А вот объем обработки нефтепродуктов и черных металлов увеличился.

«Объем обработки нефтепродуктов вырос на 11% — до 471 тыс. тонн, черных металлов — на 36%, до 67 тыс. тонн. Объем перевалки зерновых сократился на 20% — до 638 тыс. тонн, угля — на 26%, до 281 тыс. тонн», — сообщили в ведомстве.

В ведомстве также зафиксировали увеличение объема импорта на 13% и снижение экспорта на 7%.

Напомним, что за семь месяцев текущего года служба капитана морского порта Таганрог оформила 410 приходов и 391 отход судов, включая суда портофлота. В 2018 году было зафиксировано 459 приходов и 443 отходов судов.