Волгоград, 8 августа, 2019, 13:03 — ИА Регнум. Около 10 аварийных зданий и сооружений обрушили инженеры Южного военного округа в городе Камышин Волгоградской области. Тактико-специальные учения совместили с практической пользой — строения уничтожили с целью освобождения территории для последующего строительства инфраструктуры, сообщили 8 августа в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Фото пресс-службы МО РФ Снос зданий

Аварийные сооружения представляли потенциальную угрозу для жителей города. Для сноса зданий, разбора и расчистки завалов, вывоза строительного мусора привлекли около 100 военнослужащих. Все они обладают высокой квалификацией и неоднократно выполняли подобные задачи. Техническое обеспечение работ осуществляли около 20 машин: экскаваторы, бульдозеры на артиллерийском тягаче БАТ-М, универсальные дорожные машины, автомобили КамАЗ.

До конца 2019 года военные специалисты снесут ещё около 20 аварийных и списанных зданий.