Москва, 8 августа, 2019, 12:53 — ИА Регнум. На фоне растущей нестабильности в мире золото давно имеет статус «безопасной гавани» для инвесторов. В 2019 году ожидается рост спроса на золото — инвесторы снова ищут защиты от растущей волатильности и неопределенности по другим классам активов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик компании «ФинИст» Алексей Игнатенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Золото

«Этот рост спроса вместе с продолжением накоплений долгосрочных инвесторов через биржевые фонды должен дать золоту достаточный толчок для прорыва вверх, и это не считая того, что ЦБ РФ и Китая скупают золото на протяжении нескольких лет», — отметил эксперт.

Еще к позитивным драйверам для золота можно отнести напряженные отношения США и Европы и новых антироссийских санкций, Brexit и по-прежнему напряженную ситуацию на Ближнем Востоке. Получается для консервативных инвесторов серьезной альтернативы золоту пока нет.

«Прошлая неделя, отметилась хорошем ростом и пробитием сопротивления $1453 за унцию. Ключевой областью сопротивления станет диапазон между $1535 и $1560 за унцию.

К тому же нет конца и края торговому конфликту США и Китая. Согласия сторон в обозримом будущем не предвидится, а значит золото будет дорожать», — считает Игнатенко.

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