Махачкала, 8 августа, 2019, 12:53 — ИА Регнум. Боец смешанных единоборств из Дагестана Хабиб Нурмагомедов рассказал о своём отношении к личности имама Шамиля — предводителя горцев в годы Кавказской войны. Спортсмен признался, что иногда стыдится своей непохожести на национального героя народов Дагестана.

Vk.com/khabib_nurmagomedov Хабиб Нурмагомедов

«Имам Шамиль — это человек, на теле которого было более десяти сквозных ран, полученных на полях сражений, не говоря уже о других мелочах. Иногда мне бывает стыдно, потому что я знаю, насколько далёк от того, чтобы просто быть похожим на имама Шамиля», — написал боец у себя в Instagram.

Свою публикацию Нурмагомедов разместил на фоне бурных дискуссий, развернувшихся на Северном Кавказе после негативной оценки личности Шамиля со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова. Как сообщало ИА REGNUM, в интервью местному СМИ политик обвинил имама в массовом уничтожении чеченского народа, а также уличил его в двойных стандартах.

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