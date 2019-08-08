Белгород, 8 августа, 2019, 12:47 — ИА Регнум. В Белгородской области цена на хлеб остаётся на уровне прошлогодних значений. При этом в целом по России, по данным Росстата, наблюдается серьезный рост стоимости хлебобулочных изделий. Корреспондент ИА REGNUM выяснил, по какой цене сейчас продают главный продукт.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Свежий хлеб

Заводской «дарницкий» стоит от 27 рублей. Тостовый хлеб стоит 37−40 руб., батоны продают за 33−35 руб., нарезанные чуть дороже. Интересно, что чисто белого пшеничного хлеба крупные заводы Белгорода практически не выпускают, преобладают изделия с добавками — подовые, заварные, пектиновые, с морской капустой. Частные пекарни именно белый хлеб из пшеничной муки высшего сорта предлагают от 30 рублей. Хлеб по фирменным рецептам может стоить 60−80 руб.

По данным Белгородстата, на 5 августа 2019 года средняя цена на хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной составила 38,99 руб./кг. Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов стоит 52,07 руб./кг. За год продовольственные товары подорожали на 5,8%.