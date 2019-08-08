Москва, 8 августа, 2019, 12:45 — ИА Регнум. МИД РФ рекомендует российским туристам не посещать места массового скопления людей в Гонконге из-за акций протеста, сообщает 8 августа Департамент Ситуационно-кризисного центра ведомства на своей странице в Twitter.

(сс) Studio Incendo Предупреждение туристам. Правительство Гонконга применяет чрезмерное насилие, а полиция Гонконга игнорирует все призывы о помощи. Мы мирные протестующие боримся за нашу свободу

По данным ведомства, 9−11 августа в разных районах Гонконга, а также в зале прилета первого терминала международного аэропорта Гонконга ожидаются очередные акции протеста.

«Рекомендуется избегать мест массового скопления людей», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые протесты в Гонконге вызвало рассмотрение законопроекта о выдаче КНР жителей Гонконга, которые подозреваются в нарушении китайских законов. Протестные акции продолжаются уже несколько месяцев. К митингующим присоединились и несколько тысяч государственных служащих.

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