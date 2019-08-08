Эльбрусский район, Кабардино-Балкария, 8 августа, 2019, 12:43 — ИА Регнум. С начала 2019 года в горах Кабардино-Балкарии спасателями Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России спасено 85 туристов. Не удалось спасти жизнь 11 пострадавшим, еще два человека пропали без вести. Такую информацию 7 августа опубликовало республиканское управление МЧС.

Николай Ярошенко. Шат-гора (Эльбрус). 1884

Всего в туркластере «Приэльбрусье» в 2019 году было проведено 108 поисково-спасательных операций. Большинство из них проходили в сложнейших климатических условиях высокогорья.

Согласно данным спасательного ведомства, всего в Кабардино-Балкарии в этом году побывало более 385 тыс. туристов.

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Как сообщало ИА REGNUM, за тот же период 2018 года в Кабардино-Балкарии было спасено в горах 26 человек. Погибли пять туристов, еще четверо пропали без вести. Всего за полгода было проведено 39 поисково-спасательных операций.