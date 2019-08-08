Коломна, Московская область, 8 августа, 2019, 13:10 — ИА Регнум. В Коломенском городском округе Подмосковья задержан подозреваемый в незаконном сбыте наркотических средств. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области. Им оказался 28-летний житель Рязани.

50.мвд.рф Наркотики

Мужчину нашли спящим за рулём автомобиля. В ходе обыска у него обнаружили шесть полимерных пакетов с порошкообразным веществом и 14 пластиковых тубусов подобного содержания.

«По результатам исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством — «спайсом», общей массой более 850 граммов», — уточнили в ведомстве.

В настоящий момент по данному факту возбуждено уголовное дело согласно ст. 30, статье 228.1 УК РФ о покушении на незаконный сбыт наркотических средств. Подозреваемый помещён под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.