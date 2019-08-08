Санкт-Петербург, 8 августа, 2019, 12:32 — ИА Регнум. Двое водителей легковых автомобилей погибли на Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга утром 8 августа. Трагедия стала результатом столкновения трех транспортных средств.

Https://vk.com/spb_today ДТП на внешнем кольце КАД Петербурга (цитата группы «ДТП и ЧП")

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в 10:40 во Всеволожском районе Ленобласти, на 96 километре внешнего кольца КАД, столкнулись Hyundai и Volkswagen. После этого с участниками аварии совершил столкновение автомобиль Mazda.

На месте погибли водители Hyundai и Volkswagen, мужчины 1950 и 1973 годов рождения, соответственно. Кроме того, пострадала пассажирка одного из автомобилей, женщина 1976 года рождения.

«В настоящее время движение ограничено и осуществляется по 1-й полосе и обочине. По факту ДТП ведётся проверка устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — отметили в дорожной полиции региона.