Симферополь, 8 августа, 2019, 12:30 — ИА Регнум. Крымское зерно и мясо являются главными вывозимыми из Крыма сельскохозяйственными товарами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 8 августа в министерстве сельского хозяйства РК.

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«В год Крым поставляет в регионы страны около 100−200 тысяч тонн в год зерна, мяса — 7 тысяч тонн, мясные полуфабрикаты — 5 тысяч тонн. Помимо этого республика хорошо поставляет кондитерские и колбасные изделия», а также молоко», — уточнили в минсельхозе РК.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным минсельхоза РК, крымские производители обеспечивают своей сельхозпродукцией 78 регионов Российской Федерации.