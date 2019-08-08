Струги Красные, Псковская область, 8 августа, 2019, 12:20 — ИА Регнум. На полигоне «Струги Красные» в Псковской области сегодня, 8 августа, начался самый зрелищный этап конкурса «Десантный взвод»: экипажи боевых машин десанта из семи стран мира соревнуются в гонке преследования. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, в соревнованиях принимают участие команды России, Белоруссии, Ирана, Венесуэлы, Китая, Казахстана и Алжира.

Pskov.ru Гонки преследования на полигоне «Струги Красные»

Каждая из семи команд-участниц представлена двумя экипажами. Все команды участвуют в гонках на боевых машинах десанта российского производства, кроме команды Китая, которая традиционно использует собственную технику.

Оценивает этап жюри в составе 21 судьи — по одному представителю от всех стран-участниц соревнований 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс по полевой выучке «Десантный взвод» проходит в Псковской области в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2019» с 5 августа. По итогам соревнований по биатлону, которые состоялись 7 августа, первое место завоевала команда Российской Федерации, второе — белорусские десантники, третье — команда из Китая. Церемония закрытия соревнований состоится 13 августа на полигоне «Завеличье».