Ярославль, 8 августа, 2019, 12:29 — ИА Регнум. Член президиума Ярославского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, архитектор-реставратор Дмитрий Кшукин считает идею включения в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО села Вятское авантюрой. Об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

ИКК «Вятское» Село Вятское

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инициатором придания селу нового статуса выступил историко-архитектурный комплекс «Вятское». Там сообщили, что идея получила поддержку правительства Ярославской области, Министерства культуры России и национального комитета ИКОМОС. Между тем Дмитрий Кшукин считает, что такое предложение дискредитирует саму идею Всемирного наследия.

«Понятно, что у села богатый историко-культурный потенциал, а основатель ИКК «Вятское» Олег Жаров — уважаемый человек. Но чтобы попасть в список Всемирного наследия нужно, чтобы были памятники мирового уровня. В Вятском их нет. Если же говорить о сельской застройке 18−19 веков, которая сохранилась в Вятском, то это далеко не уникальный пример. В Ярославской области есть села, где она сохранилась не в меньшей степени. Это села Великое, Толбухино, Диево-Городище, Заозерье… Великое более достойно того, чтобы стать достопримечательным местом федерального значения, чем Вятское. Вятское также, наверно, может стать достопримечательным местом, учитывая его значение в туристической сфере. Но претендовать на мировой статус — это просто перегиб, авантюра», — считает архитектор-реставратор Дмитрий Кшукин.

Дмитрий Кшукин говорит, что попытка включить Вятское в список Всемирного наследия может стать опасным прецедентом. Многие исторические здания села были восстановлены в 2010-х годах по инициативе ИКК «Вятское». Но тогда речь шла о создании туристско-рекреационного комплекса.

«При восстановлении зданий имели место грубейшие нарушения реставрационных норм. Менялись высотность зданий, окна, применялись современные, несвойственные исторической эпохи материалы. Дома изменялись до неузнаваемости. Конечно, тогда они не являлись объектами культурного наследия, как и тысячи других подобных зданий в Ярославской области. Формально закон нарушен не был. Но если сейчас результаты такой «реставрации» будут взяты под охрану ЮНЕСКО, это станет опасным прецедентом: можно переделывать историю как угодно, а затем называть это «Всемирным наследием». Даже если нынешняя инициатива — это способ привлечь внимание к туристическому объекту, пиар-ход, такие действия недопустимы. Это дискредитирует статус ЮНЕСКО», — полагает Дмитрий Кшукин.

По словам Дмитрия Кшукина, схожего мнения придерживаются и многие другие защитники старины в Ярославле и за его пределами. В схожем духе высказалась и ученый секретарь совета по наследию Союза архитекторов России Ирина Заика.

«В прессе появилось сообщение о том, что село Вятское Ярославской области претендует на включение в список ЮНЕСКО. Было бы очень смешно, если бы не было так грустно. Главным критерием включения объекта в престижный список является его аутентичность. Этого нет даже в ближайшем приближении. Почему грустно? Цитирую — «Интересы ЮНЕСКО в России представляет ИКОМОС, который уже одобрил нашу идею». Очень не хотелось начинать про ИКОМОС, но видимо придется. Если кратко, то в России две организации ИКОМОС: одна 1993 года рождения, приемник ИКОМОС Советского Союза, а вторая (которая одобрила) — 2015 года рождения. Включением в список ЮНЕСКО исторического центра Ярославля занимался ИКОМОС 1993, впрочем как и всех остальных объектов нашей страны. Может быть его мнение стоит спросить? Тем более, что ИКОМОС 1993 жив, здоров и работает», — написала на своей странице в Facebook Ирина Заика.

В Ярославской области статус объекта Всемирного наследия сейчас имеет только исторический центр Ярославля.