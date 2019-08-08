Москва, 8 августа, 2019, 12:06 — ИА Регнум. Минздрав РФ объяснил причину срыва закупок жизненно важных лекарств. Главная причина — неверное толкование заказчиками норм законодательства в сфере госзакупок, и, соответственно, рост несостоявшихся аукционов в субъектах РФ, передаёт «Медвестник».

Иван Шилов ИА REGNUM Фармацевтика

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Отмечается, что Минздрав неоднократно разъяснил заказчикам и поставщикам, как поэтапно переходить на новые цены, однако заказчики при определении цены лекарственных препаратов используют справочные значения.

В министерстве заверили, что каждый отдельный случай срыва госзакупок лекарственных препаратов будет тщательно разбираться в каждом регионе России.

Как сообщало ИА REGNUM, за I полугодие 2018 года не состоялись 31,8 тыс. тендеров, в 2019 году этот показатель вырос до 60,8 тыс. госзакупок. Эксперты считают, что причина срыва — новая методика формирования цены контракта при госзакупках лекарств.

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