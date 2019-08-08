Казань, 8 августа, 2019, 12:03 — ИА Регнум. По состоянию на 15 июля в регионах Приволжского федерального округа самый дорогой хлеб продавался в Самарской области, самый дешёвый — в Чувашии. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Татарстанстата.

Анна Побежимова ИА Красная Весна Хлеб

По данным ведомства, в Самарской области стоимость хлеба ржаного и ржано-пшеничного составила 52,02 рубля за кг, увеличившись за неделю в цене на 6 копеек. В Башкирии хлеб продавался в июле по 47,54 за кг, причём за неделю здесь цена снизилась на 19 копеек. В Пермском крае цена кг ржаного хлеба на указанную дату составляла 44,83 рубля, как и неделей ранее.

Самая низкая цена ржаного хлеба в Поволжье зафиксирована в Мордовии — 41,32 за кг, в Саратовской области — 36,97 за кг и Чувашии — 36,49 за кг.

Самарская область лидирует в ПФО в середине июля и по цене пшеничного хлеба из муки I сорта — 56,66 рубля за кг. А самый дешёвый пшеничный хлеб продавался в Пензенской области — 39,16 рубля за кг.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице округа — Нижнем Новгороде — на 5 августа хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной стоит 43,7 рубля за кг, что на 1,7% выше, чем неделей ранее, а хлеб и булочные изделия из пшеничной муки I и II сортов — 53,87 рубля за кг, что, наоборот, на 2,2% ниже цен за предыдущую неделю.