Стамбул, Турция, 8 августа, 2019, 11:59 — ИА Регнум. В 2019 году на Украине будет проведена земельная реформа, чтобы с 2020 года открыть рынок земли, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на украинско-турецком бизнес-форуме в Стамбуле, сообщило 8 августа информационное агентство «Укринформ».

President.gov.ua Владимир Зеленский в Стамбуле

"В этом году мы обязательно проведем земельную реформу, что уже в следующем году позволит создать рынок земли на 40 млн гектаров, которая является одной из лучших в мире по своему качеству», — рассказал он.

Зеленский отметил, что некоторые турецкие компании уже владеют земельными участками на Украине и выразил надежду, что таких компаний станет больше.

«Особенно это касается южной части Украины, где есть потребность в создании и развитии мелиоративных систем. Здесь мы также рассматриваем возможности для государственно-частного партнёрства», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, по оценке экономиста Александра Охрименко, снятие моратория на продажу земли позволит Украине увеличить свой ВВП на 3−5%. Эксперт уверен, что Украине следует избавиться от мелких и средних фермеров, и отдать землю крупным агрохолдингам.

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