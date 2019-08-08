Бишкек, 8 августа, 2019, 11:57 — ИА Регнум. Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву грозит пожизненное заключение после его признания в стрельбе по спецназу. Об этом 8 августа заявил руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин, сообщает издание 24.kg.

Иван Шилов ИА REGNUM Алмазбек Атамбаев

По его словам, после заявления Атамбаева разрешить сложившийся кризис без привлечения экс-президента к уголовной ответственности за антиконституционные действия представляет маловероятным.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев признался, что применил оружие во время попытки его задержания спецназовцами. Экс-президент отметил, что у его сторонников не было огнестрельного оружия, а стрелял он лично.