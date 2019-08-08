Киев, 8 августа, 2019, 11:54 — ИА Регнум. Встреча «нормандской группы» на высшем уровне пройдет после встречи президентов Украины Владимира Зеленского и США Дональда Трампа, после чего может быть положено начало для достижения некоего компромисса по урегулированию ситуации в Донбассе.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Об этом 7 августа заявил в эфире одного из украинских телеканалов политолог, директор Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев, комментируя желание Зеленского срочно провести встречу в «нормандском формате».

«В середине сентября состоится встреча Зеленского и Трампа… по всей видимости, в контексте Генеральной Ассамблеи ООН. Там будут обсуждаться вопросы общей безопасности, войны и мира, но также и новая конфигурация интересов, которая сложилась в треугольнике США — Евросоюз — Россия. Все хотят компромиссов, но вопрос в том, кто больше потеряет, кто меньше. Сразу после этого станет возможной встреча «нормандской группы» на высшем уровне, вряд ли раньше. Рассчитываю на то, что на этой встрече будут не только публичные заявления, но и определенные взаимные гарантии, связанные с началом миротворческого процесса по формуле, которая будет представлена как украинская… Сейчас она вырабатывается с учетом позиции наших внешних партнеров», — сказал Ермолаев.

Он прогнозирует, что уже после переговоров «нормандской группы» на высшем уровне может состояться встреча Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.

«Сейчас и Путин, и Зеленский находятся в таком положении, что каждому из них нужен какой-то позитивный результат. Путину — исходя из того, что конфликт исчерпал свое старое идеологическое значение. На Украине проиграла «партия войны». Конфликт не дает результата — не дает ответа на вопрос, как с Донбассом быть дальше? Распространение паспортов дает только промежуточный результат, потому что для дончан это скорее страховой полис, чем новая гражданская позиция», — добавил Ермолаев.

Он также прогнозирует, что в результате всех этих встреч в 2020 году в отдельных регионах Донбасса начнется «переходной период», который будет сопровождаться сближением с Украиной.

«Переходной период возможен с 2020 года. Его элементами могут стать: устойчивое перемирие без стрельбы, разведение вооруженных сил, поэтапное снятие экономической блокады, расширение степени свободы перемещения наших граждан и новые переговорные форматы», — подытожил украинский эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа президент Украины Зеленский после очередного обострения в Донбассе провел телефонные переговоры с лидерами стран «нормандского формата» переговоров. Президент Украины призвал лидеров стран «нормандской четверки» срочно собраться — «посмотреть друг другу в глаза» для сохранения мирного процесса и согласования следующих мер для окончательного решения конфликта в Донбассе.

Киев сообщил, что во время телефонного разговора президент Франции Эммануэль Макрон полностью поддержал инициативу Украины и согласился с необходимостью проведения встречи на высшем уровне в ближайшее время. Он пообещал, что свяжется с главой России Владимиром Путиным и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы согласовать эту инициативу.