Якутск, 8 августа, 2019, 11:52 — ИА Регнум. По данным Якутстата за июль, стоимость хлеба и хлебобулочных изделий в разных районах республики варьируется от 62 рублей до 132 рублей за кг, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Хлеб и хлебобулочные изделия

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Самый дорогой хлеб в посёлке Зырянка — 132,52 рубля за кг, в январе — 124,37 руб. В магазинах Якутии хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной предлагают от 62,5 руб. до 95,5 руб. за кг.

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта якутянам обходятся от 73,23 руб. до 132,52 руб. за кг.

В Якутске за кг хлеба установилась цена в 114,16 руб, в январе — 115 руб.

Как сообщало ИА REGNUM, в российских регионах зафиксирован рост цен на хлебобулочные изделия.