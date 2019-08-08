Нью-Дели, 8 августа, 2019, 11:49 — ИА Регнум. Нью-Дели призывает Исламабад пересмотреть своё решение о понижении дипломатических отношений в связи с отменой специального статуса индийского штата Джамму и Кашмир. Об этом говорится в распространённом сегодня, 8 августа, заявлении министерства иностранных дел Индии.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

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«Правительство Индии сожалеет о решениях, объявленных Пакистаном накануне, и настоятельно призывает эту страну пересмотреть их, чтобы сохранить каналы для дипломатических сообщений», — отмечено в документе.

Также в заявлении указано, что недавние события, связанные со статьёй 370, являются исключительно внутренним делом Индии.

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«Конституция Индии была, есть и всегда будет суверенным делом. Попытки вмешаться в эту юрисдикцию […] никогда не увенчаются успехом», — добавили в МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа Пакистан заявил, что из-за обострения в Кашмире он выгонит посла Индии в Исламабаде, а своего посланника в этой стране отзовёт. В ответ на лишение Индией особого статуса индийской части Кашмира Пакистан также приостанавливает двустороннюю торговлю с Индией. Кроме того, Исламабад заявил и о намерении понизить уровень дипломатических отношений.