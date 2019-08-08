Мапуту, 8 августа, 2019, 11:45 — ИА Регнум. Директор отдела по вопросам здравоохранения Мозамбика Шейла Лобо де Кастро заявила, что власти страны усиливают меры безопасности в ключевых пограничных районах для выявления людей, подозреваемых на наличие вируса Эбола.

(сс) UNMEER Борьба с вирусом Эбола

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», Шейла объявила об этом на церемонии вручения дипломов выпускникам Института медицинских наук, добавив, что министерство здравоохранения страны создало контрольно-пропускные пункты, проверяющие людей на наличие вируса Эболы на границе с Малави и Танзанией, в международных аэропортах и национальных портах.

По ее словам, все граждане, подозревавшиеся на наличие вируса Эбола, были помещены в карантин для дальнейшего медицинского обследования, однако до сих пор ни один человек c подозрением на вирус Эбола не въехал в Мозамбик.