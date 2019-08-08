Хараре, 8 августа, 2019, 12:19 — ИА Регнум. Представители Всемирной продовольственной программы ООН сообщили, что более пяти миллионов человек в Зимбабве нуждаются в продовольственной помощи. По словам представителей, для ликвидации последствий засухи, циклонов и экономического кризиса стране необходимо 331 млн долларов США.

(сс) Photo RNW.org Зимбабве

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», руководитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бизли подчеркнул, что от стихийного бедствия, произошедшего в Зимбабве, пострадало очень много людей, и для оказания помощи населению требовались чрезвычайные меры.

Кроме того, отмечается, что урожаи в этом году были низкими вследствие засухи, в связи с чем цены на продовольствие в Зимбабве резко возросли. Кроме того, истощение источников воды также негативно сказалось на работе плотин гидроэлектростанций, что привело к нехватке электроэнергии по всей стране.

Помимо всего прочего Зимбабве столкнулось с финансовым кризисом и снова ввело в оборот зимбабвийский доллар спустя десятилетия после того, как данная валюта была отменена вследствие огромной инфляции.

Проблемы в Зимбабве обострились вследствие урагана «Идай», произошедшего в начале этого года. Циклон прошел также в районах Малави и Мозамбика. Более 570 000 зимбабвийцев стали жертвами урагана, в результате этого стихийного бедствия десятки тысяч людей остались без крова.

На прошлой неделе министр финансов Зимбабве Мтули Нкубе заявил, что с января правительство начало оказывать продовольственную помощь 757 000 семей как в сельских, так и в городских районах.