Кишинёв, 8 августа, 2019, 11:40 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон призвал парламент, правительство, депутатов от Партии социалистов (ПСРМ) и Acum проявить политическую мудрость и зрелость, чтобы не допустить распада сформированной коалиции. Об этом молдавский лидер написал 8 августа на своей странице в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

«Важно всем (президенту, парламенту, правительству, депутатам от ПСРМ и Acum) понять, что у нас есть исторический шанс изменить ситуацию к лучшему и начать новый этап в современной истории страны, — написал Додон. — Но для этого мы должны проявить политическую мудрость и зрелость».

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Таким образом президент Молдавии прокомментировал слова лидер фракции ПСРМ Владимира Батрынча о разногласиях внутри сформированной коалиции. Батрынч выразил обеспокоенность поведением отдельных депутатов Acum, которые критикуют политику Партии социалистов и отказываются голосовать за их инициативы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Додон предложил, чтобы Партия социалистов и блок Acum, создавшие временную коалицию для отстранения от власти лидера Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка, подписали полноценное соглашения и остались у власти на весь четырехлетний парламентский мандат. Также Додон призвал молдавских политиков научиться сотрудничать во имя интересов народа.

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