Киев, 8 августа, 2019, 11:44 — ИА Регнум. Представители новых украинских властей подкупают депутатов Киевсовета для того, чтобы сорвать его заседание. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко 8 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

Gov.ua Виталий Кличко

Кличко отметил, что подал в суд на телеканал «1+1», который якобы его очерняет, а также обвинил пришедших к власти «ловких бизнесменов» в попытке нивелировать выбор киевлян.

«Они пытаются подкупить депутатов Киевсовета, чтобы «озеленить» его. И сорвать следующее заседание», — написал мэр Киева.

Напомним, зелёный цвет символики использует пропрезидентская партия «Слуга народа».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший боксер Виталий Кличко заявил, что намерен повторно баллотироваться на пост мэра Киева.

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