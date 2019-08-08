Берлин, 8 августа, 2019, 11:42 — ИА Регнум. Немецкая автокомпания отмечает 20-летие легендарного спорткара Porsche 911 GT3. Об этом сообщает портал 32cars.ru.

Драйв Porsche 911 GT3

Впервые автопроизводитель официально представил автомобиль в 1999 году на автомобильном салоне во Франкфурте-на-Майне.

Под капотом Porsche 911 GT3 3,6-литровый 355-сильный V6. Это на 64 л.с. больше, чем у стандартной модели. Также у спорткара имеются подвеска с функцией регулировки и стабилизаторы поперечной устойчивости. За счёт обвеса дизайн авто имеет весьма агрессивный вид.

Стоит отметить, что 911 GT3 стал первым серийным спорткаром, который прошел трассу Нюрбургринга менее чем за 8 минут.

Напомним, в США на продажу выставлен автомобиль из лимитированной серии Porsche 911 Turbo S Cabriolet. Этот экземпляр 31-й из 200 выпущенных автопроизводителем моделей. Стоимость авто составляет 319 991 доллар США.

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